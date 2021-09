Riese, vittoria in amichevole contro Mura Angeli - LevanteNews

Dal Calcio ACD Riese

Riese – Mura Angeli 6-4

Pelosin Pellegrino (2) Tassano (2) Giangrande

Sesto ed ultimo allenamento congiunto al Franco Celeri al cospetto di una squadra tignosa e quadrata come il Mura Angeli di Mister Sarpero (che ringraziamo per la disponibilità). Ottima partenza dei nostri dove vede Selva centrare la traversa al 6′ e Pellegrino al 9′ con un bel lob con poca potenza cosicché il portiere rientra e la blocca.

Si destano i genovesi ed al 17′ tiro dal limite alto di poco ed al 21′ punizione dal limite respinta da Tagliavia.

Fase di confusione ed al 39′ Pelosin su bella imbeccata di Selva a tu x tu non sbaglia e fa 1-0.

Al 42′ Selva va vicino al raddoppio con un rasoterra ad incrociare fuori di poco, ma al 44′ il Mura Angeli sugli sviluppi di una punizione battono veloce, cross e sul secondo palo 1-1 e si chiude il primo tempo.

Secondo ed è tutto un’altra canovaccio.

Al 51”Tagliavia risponde presente ed anzi al 58′ si va anche 2-1 di Pellegrino di testa su assist di Selva.

Ma nei primi 25′ della ripresa naufraga squadra ed atteggiamento sbagliato con errori fatali.

Difatti: 60′ Pelosin causa un rigore che Tagliavia respinge, 63′ calcio d’angolo, testa dell’attaccante e 2-2, 67′ punizione lato corto area colpo di testa 2-3, 69′ rigore procurato da Tassano per il 2-4 ed al 70′ pallonetto pregevole dal limite area che va alto di poco. La squadra al 76′ con Mecaj al cross e Tassano di testa fa 3-4.

82” Pellegrino di mestiere conquista una punizione ed in maniera magistrale scavalcando la barriera fa 4-4.

87′ Tassano dal limite tira una saetta che si va ad insaccarsi nel sette per il 5-4 e Giangrande al 90′ su cross di Loddo fa il definitivo 6-4. Domenica al Franco Celeri arriva la Caperanese..