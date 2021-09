Recco: disabili psichici ospiti di "Comsubin", esperienza entusiasmante - LevanteNews

Da Francesca Aprile, assessore ai Servizi sociali Recco

Ieri, sabato 25 settembre, Sauro Genocchio, Presidente del “Centro Subacqueo Mediterraneo Duillio Marcante” ci ha fatto trascorrere una splendida giornata con i ragazzi del corso “Sea Watching per disabili Psichici”, giunto al suo 3° anno, l’niziativa viene portata avanti grazie all’impegno di questa associazione e delle amministrazioni di Recco e Camogli.

Ogni anno viene organizzata, diciamo una trasferta fuori sede, quest’anno siamo stati ospiti del “Comsubin”, comando subacqueo incursioni, della Marina Militare con sede a La Spezia.

I ragazzi e i loro istruttori, sono stati accompagnati con i gommoni militari, all’interno della diga, dove hanno potuto, sotto la supervisione degli addestratori della Marina, fare la loro lezione di immersione e nuoto.

Tornati a terra ci è stato gentilmente offerto un lauto pranzo, nella mensa del centro.

I ragazzi erano stanchi ma raggianti, i militari sono stati splendidi e molto disponibili.

Insieme a me era presente il consigliere comunale di Camogli, Oreste Bozzo, un ringraziamento alla Pro Recco Pallavolo e Basket per averci messo a disposizione il loro pulmino, a Sauro Genocchio e ai suoi collaboratori, alle famiglie e soprattutto ai ragazzi che ci danno sempre una lezione di vita.