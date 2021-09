Rapallo protagonista a Firenze al Festival dell'Economia civile - LevanteNews

Il Festival dell’Economia civile chiude i battenti oggi a Firenze. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, noto in campo nazionale come “sindaco del fare” anche grazie alle sue apparizioni televisive. Vi è stato invitato ed ha parlato oggi nel salone dei Cinqucento a Palazzo Vecchio sul tema “Il Comune come infrastruttura Sociale”, esponendo una serie di iniziative intraprese nel campo dell’Economia Civile.

Commenta Bagnasco:”È stato un onore poter illustrare, di fronte alla prestigiosa platea del Premio Nazionale, le nostre buone pratiche e le linee guida che indirizzano il nostro lavoro”.