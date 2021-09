Dalla pagina Facebook del comune di Chiavari

Iren ha appena comunicato che a seguito di un guasto Enel che ha interessato le pompe dei serbatoi dell’acqua presenti nella zona di Caperana, potranno verificarsi disservizi ed interruzioni nella fornitura da Salita Ceive fino alla curva di San Lazzaro, in tutta l’area a monte. Sono in corso gli interventi dei tecnici per risolvere il prima possibile il guasto.