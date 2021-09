Chiavari bombardata dalla pioggia, allagamenti e allarme Rupinaro - LevanteNews

La pioggia è ancora caduta con particolare violenza a Chiavari dove al momento sono impegnati vigili del fuoco, protezione civile e polizia urbana. Tutti i sottopassaggi si sono allagati nel corso di una primo intensissimo piovasco; quando l’acqua è defluita una nuova “bomba” si è abbattuta sulla città e alle 11 risultano nuovamente allagati i sottopassaggi di via Garibaldi, corso Millo e soprattutto di corso Montevideo. Per quanto riguarda i corsi d’acqua era scattato un allarme, poi rientrato, per il torrente Rupinaro. Naturalmente è riunito il Comitatto Operativo Comunale e la città è costantemente monitorata.