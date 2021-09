Camogli: tempesta di fulmini, 90 minuti senza luce - LevanteNews

Nel primo pomeriggio sul promontorio di Portofino si è scatenata, proveniente dal mare, una tempesta di fulmini ed un acquazzone che non ha creato particolari disagi. Camogli centro è rimasta senza corrente elettrica per circa 90 minuti; vana la richiesta di informazioni via telefono o via computer. La pioggia ha accelerato la partenza di molti turisti tanto che lungo l’A-12 in direzione Nord si sono registrati rallentamenti. I corsi d’acqua sono aumentati di livello, senza però creare allarmismi.