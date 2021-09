Allerta: viabilità, allagamenti, black out, alberi caduti. L'estate è finita? - LevanteNews

L’allerta questa volta era davvero giustificata. Nonostante la pioggia battente, gli allagamenti nei sottopassaggi di Chiavari o in alcune strade di Rapallo, il fatto più grave dovuto alla pioggia rimane l’incidente al Ferriere di Lumarzo. Nel primo pomeriggio c’è stata una tempesta di fulmini caduti su alberi innescando incendi subito spenti dalla pioggia e su centraline Enel con la sospensione della corrente elettrica a macchia di leopardo, ad esempio a Rapallo nelle frazioni; irritante il caso di Camogli dove il black out è durato un’ora e mezzo. Diversi gli interventi per alberi e rami crollati; a Rapallo i vigili del fuoco, presenti anche per un cornicione pericolante. E poi la viabilità, un veicolo fermo tra Recco e Nervi; e tra Nervi e Genova Est carreggiata invasa da animali. Inoltre i cantieri attivi nonostante la domenica che, ancora in serata, hanno determinato code sia in A-12 sia sull’Aurelia.

Molti i turisti italiani che hanno lasciato la Riviera fin dalla mattinata diretti al Nord. Questa burrasca ha “rotto” definitiva,mente la bella stagione autunnale? Stasera molti ristoranti hanno buone prenotazioni e sono ottimisti.