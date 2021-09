Sestri, raccolti circa 60 sacchi di rifiuti dall'alveo del Gromolo - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Sestri Levante

Ancora una volta i giovani in prima fila per la tutela dell’ambiente. Questa mattina Sestri Levante ha aderito alla campagna di Legambiente “Puliamo il mondo” insieme ai ragazzi de La Nassa, con l’Assessore Mauro Battilana e i consiglieri Mara Foresta, Luca Ciotoli , Gabriel Dell’Uomo e una decina di volontari, che hanno raccolto circa 60 sacchi di rifiuti abbandonati, rimuovendoli dall’alveo del Gromolo.

E’ stata l’occasione per verificare il taglio della vegetazione infestante in corso in questi giorni a cura del Comune attraverso una ditta specializzata, nell’alveo del torrente , come ogni anno un’azione fondamentale per prevenire le esondazioni. Grazie ragazzi per il vostro impegno! Fra i rifiuti, anche copertoni e resti metallici.