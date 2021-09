'Santa': Viale Rainusso entra in Consiglio comunale - LevanteNews

Da Enrico Caprani, addetto stampa “Progetto Santa Insieme con Voi”

Mercoledì 29 alle ore 21 si terrà il Consiglio Comunale col seguente Ordine del Giorno:

– approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020;

-variazione al bilancio di previsione 2021/2023;

-debiti fuori bilancio dell’importo di 5.140,10 euro;

-approvazione ampliamento del cimitero della frazione di San Lorenzo della Costa;

-Interellanza del Gruppo consiliare “Progetto Santa insieme con voi” as oggetto “Viale Rainusso”.

Le interrogazioni da noi proposte nei precedenti Consigli comunali, aventi ad oggetto il sentiero delle Gave e il parcheggio nel bosco di Maccaferro, sono state ritirate per rispetto alle indagini della Magistratura e agli indagati.

*****

Di seguito il testo completo della nostra interpellanza sulla ristrutturazione di Viale Rainusso:

Al Sig. Sindaco

Del Comune di Santa Margherita Ligure

Interpellanza

Oggetto: Viale Rainusso.

I sottoscritti Consiglieri comunali, visto quanto disposto dall’art. 45 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che tratta l’istituto dell’interpellanza, con la presente avanzano la seguente richiesta, al fine di coinvolgere l’intero Consiglio Comunale ad esprimersi sull’argomento indicato in oggetto.

Premesso che

Il 26/02/2021 la Giunta comunale ha deliberato la riqualificazione di Corso E. Rainusso, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

tale progetto prevede l’abbattimento di un numero imprecisato di alberi (tigli e aranci) da oltre ottant’anni presenti nel succitato viale;

i cittadini sammargheritesi hanno dato vita a un comitato spontaneo per la tutela degli alberi che ha raccolto in pochi giorni, mediante una petizione, oltre 2500 firme;

la tutela del patrimonio verde, così come evidenziato nel “Regolamento comunale di verde pubblico e privato” è una priorità inderogabile.

Tutto ciò premesso,

si chiede alla S.V.

di comunicare quali provvedimenti intenda assumere e/o abbia già assunto l’Amministrazione e di voler conseguentemente relazionare l’intero Consiglio Comunale in merito a quanto segue:

L’amministrazione comunale intende presentare alla cittadinanza il progetto di cui alla premessa? Se si, ci sa dire quando?

È stata redatta dal Dott. Antonio Battolla una relazione avente ad oggetto lo stato fitosanitario delle piante di tiglio del predetto Viale? Come ha concluso il Dott. Battolla?

Gli interventi di manutenzione sul verde, in particolare sulla componente arborea, sono stati sempre eseguiti -e/o verranno eseguiti-secondo quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento che li impone in conformità ai “criteri agronomici e le tecniche colturali più aggiornate, al fine di migliorare la qualità della vegetazione, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo, mettendo in atto tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde”?

Risulta essere mai stato effettuato -e/o verrà effettuato-ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, il “censimento del verde ad uso pubblico” e il successivo “monitoraggio costante e programmato della vegetazione arborea (palme comprese)”? Se si, ci sa dire quando?

È a conoscenza di quanto disposto dall’art. 14 del Regolamento secondo cui “L’abbattimento, o la potatura drastica, dovranno essere compensati da un intervento di ripristino ambientale ovvero dal reimpianto di nuovi alberi”? Detto intervento di ripristino/reimpianto è previsto mediante utilizzo di esemplari della stessa specie della pianta che è stata abbattuta o di specie appartenenti alla stessa classe di grandezza e usuali nel paesaggio costiero del levante ligure?

È a conoscenza di quanto disposto dall’art. 16 del Regolamento secondo cui “L’obiettivo primario della potatura è mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l’ambiente circostante, in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa” e che “la potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità”?

È a conoscenza di quali tipi di potature straordinarie siano stati “vittime” i tigli di corso Rainusso? Può riferirci se si tratti di una potatura di risanamento, ovvero di capitozzatura? Negli ultimi sette anni, in quali periodi dell’anno risultano essere state eseguite le potature e di quale consulente tecnico qualificato l’Amministrazione si è avvalsa?