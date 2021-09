Samp, D'Aversa chiede una reazione: turn over contro la Juventus? - LevanteNews

Cancellare il 4-0 contro il Napoli per provare a fermare la Juventus: la Sampdoria, di scena per l’ennesima volta alle 12.30, cerca una reazione per muovere la classifica. D’Aversa potrebbe attuare un po’ di turn over per le tre gare in pochi giorni.

Con Audero confermato in difesa uno tra Colley e Yoshida potrebbe rifiatare e lasciare il posto a Chabot o Ferrari. A centrocampo Ekdal sta bene e non è escluso faccia rifiatare Silva, mentre al suo fianco Thorsby dovrebbe vincere il ballottaggio con Askildsen. In attacco chissà che non possa riposare uno tra Caputo e Quagliarella lasciando il posto a Torregrossa.

Sul fronte degli assenti ancora out Verre, Gabbiadini e Vieira: per loro il rientro potrebbe avvenire dopo la sosta per le Nazionali.

Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Ihattaren, Quagliarella, Torregrossa.