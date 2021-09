Ruta: chiesa, avviati i lavori e domani festa San Michele - LevanteNews

Domenica 26 settembre la comunità di Ruta festeggerà la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della chiesa parrocchiale con la celebrazione della S.Messa alle ore 11,15 presso la Chiesa Millenaria dove alle 18,00 si terranno i Vespri e a seguire la processione sino al Piazzale della Chiesa Parrocchiale per un momento di preghiera particolare per la riapertura della Chiesa stessa.

Come é noto al momento la chiesa é inagibile a causa di infiltrazioni d’acqua dal tetto; sin dal suo insediamento il Parroco Don Davide Casanova e la comunità parrocchiale si sono attivati con la Curia di Genova per arrivare alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione; dopo un lungo iter sono state completate tutte le procedure tecniche e burocratiche per cui in questi giorni é stato dato il via alla prima fase dei lavori che prevede il rifacimento del tetto e della parte superiore della facciata; le prime verifiche di questi lavori mirano anche a controllare lo stato del sottotetto per valutare la possibilità di ridare agibilità alla chiesa e consentire la ripresa della attività religiose oggi suddivise fra la Chiesa Millenaria e il Salone S.Giuseppe.

Con un secondo lotto di lavori si procederà al rifacimento della parte inferiore della facciata, a seguire le sistemazioni interne dei nuovi impianti elettrici e di riscaldamento e il restauro degli affreschi.

Una serie di lavori impegnativi e finanziariamente onerosi che vedono l’impegno di tutta la comunità nella raccolta di fondi attraverso molteplici iniziativa: lotterie, incontri conviviali e raccolta donazioni.