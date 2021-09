RASSEGNA STAMPA. Vaccini: da oggi via libera alla terza dose - LevanteNews

Oggi, sabato 25 settembre, auguri ad Aurelia. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Proverbi : “Donna linda e pettinata, presto presto è sposata”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta Covid: “Nell’Asl 4 ancora due nuovi contagiati”; “Asl 4: saliti a 22 gli operatori no-vax sospesi. Oggi il via alle terze dosi”; “Tamponi salivari nelle scuole , i genitori si dividono”.

Sestri Levante: Tigullio Cultura 2024, la squadra si allarga, esperti al lavoro. Sestri Levante: concluso il meeting Urbact. Sestri Levante: Gabriel Dell’Uomo nuovo coordinatore Pd. Casarza Ligure: dibattito tra i 3 candidati. Lavagna: i bambini di Isola Blu sono tornati a pulire la città. Chiavari: A-12 ieri 13 chilometri di coda. Chiavari: Mattarella firma il decreto di scioglimento del Consiglio che però resta in carica. Chiavari: visite e appuntamenti, i tesori della città.

Rapallo: Tutti in marcia: 10.0000 passi al giorno per una vita salutare. Rapallo: Pd e 5 Stelle dicono sì al parco nazionale di Portofino. Rapallo: domani la premiazione dei militi della Croce Bianca. Rapallo: ristorante non riesce a trovare personale qualificato. Rapallo: arrivato il pontone, la diga del porto Riva verrà ampliata. Rapallo: degrado alle Clarisse, posizionate le catenelle. Rapallo: a San Michele tele recuperate oggi in mostra. Portofino: cambio di guardia al Locamaren

Camogli: “Crollo cimitero, ho fatto tutto il possibile”. “Recco nel cuore”, nuovo volume di Peollegrini

Orero: martedì i quaderni di Ivo, le memorie di Soglio raccolte da don Soracco. Santo Stefano d’Aveto: “Vallata pronta a rilanciare il turismo invernale”. Santo Stefano d’Aveto: solo le corriere più piccole possono transitare sul ponte.