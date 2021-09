Rapallo: don Aurelio Arzeno, dimissioni al vescovo - LevanteNews

Don Aurelio Arzeno, parroco di Sant’Anna in Rapallo, compiuto il 75° anno, attenendosi al diritto canonico, ha offerto le proprie dimissioni a monsignor Giampio Devasini, vescovo diocesano di Chiavari. Non è detto ed è auspicabile che il vescovo iberni le dimissioni. Perché don Aurelio è una grande risorsa per i fedeli e per Rapallo. Nel corso della sua missione non si è mai risparmiato ed è giusto che resti ancora tra i suoi parrocchiani. Ricordiamo che nel corso della sua permanenza in città ha realizzato la nuova bella chiesa parrocchiale, e una zona giardino-sagrato che ha restituito spazi pubblici ai cittadini, risanando un’area altamente degradata.