Rapallo: crolla pavimento in via Volta, 7 persone evacuate - LevanteNews

In via Volta a Rapallo alle 19.30 circa è crollato il pavimento di un appartamento. Sul posto vigili del fuoco di Rapallo e polizia urbana. C’è anche il 118, ma non vi sarebbero feriti. Le notizie sono ancora frammentarie. Sarebbero state evacuate due famiglie che abitano negli appartamenti soprastante e quello sottostante.

Sono 7e le persone evacuare dal palazzo di via Volta: cinque, tra cui tre ragazzini, in quello dove si è verificato il crollo e 2 da quello soprastante. Nel pomeriggio si erano verificate delle crepe e sarebbe stata chiamata una ditta per puntellare il pavimento: inutilmente. A causare il crollo potrebbero essere state infiltrazioni d’umido; ma al momento è solo un’ipotesi. I vigili del fuoco stanno intanto verificando la stabilità di tutto lo stabile.