Lavagna, Porto Turistico: i bimbi puliscono la sovrapiastra - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Lavagna

Un grandissimo grazie a bambini dell’Isola Blu, che ieri in occasione della giornata Puliamo il Mondo, armati di guanti e sacchetti, sono intervenuti alla sovrapiastra del Porto Turistico.

Coadiuvati dalle educatrici: Alessandra Gianarelli, Stefania Reboli, Berthe Saudelli, Manuela Provinzano (oggi non presente ma facente parte dello staff e della programmazione delle attività). Alessandro De Leo per Legambiente presente come volontario, hanno rimosso cartoni, lattine bottiglie di vetro e plastica e tanti mozziconi di sigaretta.