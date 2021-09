Entella, blitz al Braglia: Modena battuto con i gol di Magrassi e Lescano - LevanteNews

Modena: Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Azzi; Di Paola, Gerli, Scarsella; Mosti; Marotta, Minesso. All. Tesser.

Entella: Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Magrassi. All. Volpe

Dopo due sconfitte consecutive lontano dal Comunale la Virtus Entella batte il Modena 2-1 grazie alle reti di Magrassi e Lescano. Volpe, in emergenza difensiva, si affida a Coppolaro e Silvestre centrali e Cicconi sulla sinistra, In mezzo con Dessena e Paolucci c’è Karic, mentre in attacco Lescano e Magrassi supportati da Schenetti.

La gara si sblocca al 2’ quando Magrassi è bravo a sfruttare l’errore di Pergreffi e a battere Gagno. Al 14’ ci prova Minesso che calcia a lato, mentre al 18’ Marotta in rovesciata viene murato da un difensore. Poi il primo tempo scivola senza molte emozioni fino al 43’ quando Mosti calcia ma Paroni dice no.

La ripresa inizia con l’Entella che ha l’occasione per raddoppiare: al 50’ Ciofani tocca il pallone in area con la mano e l’arbitro estrae il secondo giallo mandando il calciatore anzitempo negli spogliatoi. Dal dischetto va Magrassi ma Gagno Para. Per la legge gol sbagliato gol subito il Modena al 52’ trova l’1-1 battendo Paroni in spaccata. Lescano cerca di farsi perdonare al 53’ ma il portiere di casa è attento. Il Modena cerca il 2-1 al 76’ Ogunseye ma Paroni smanaccia. Al 79’ altro rigore per l’Entella per una trattenuta ai danni di Merkaj: dal dischetto va ancora Lescano che stavolta fa centro e regala ai suoi i tre punti. Martedì si torna in campo, al Comunale di Chiavari alle 14.30 c’è l’Olbia.