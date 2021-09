Carasco: spaccia eroina, arrestato un ecuadoriano - LevanteNews

Ieri sera, a Carasco, i carabinieri della Compagnia di Chiavari, nel corso di un servizio perlustrativo, notavano un cittadino sudamericano in compagnia di un noto assuntore di sostanze stupefacenti. I militari osservavano a distanza la coppia e vedevano l’ecuadoriano cedere un involucro, poi risultato contenere eroina, in cambio di denaro. Intervenivano immediatamente fermando l’uomo e sottoponendolo a perquisizione personale e domiciliare. Nella sua abitazione venivano quindi rinvenuti e sequestrati 20 grammi di eroina, un bilancino di precisione, e circa 1000 euro in contanti provento dell’illecita attività di spaccio. L’uomo veniva tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.