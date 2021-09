Camogli: piscina e autosilo in Consiglio comunale - LevanteNews

Da Claudio Pompei, capogruppo “Camogli nel Cuore”

In occasione del Consiglio Comunale di lunedì sera avevo presentato nei giorni scorsi anche le seguenti interpellanze:

1) Data inizio e fine lavori per realizzare la copertura della piscina (che sarà un pallone, costo 300 mila euro); conoscere se ci sarà omologazione dell’impianto per il campionato di pallanuoto di A2 e per le altre categorie; conoscere se tale soluzione sarà definitiva

2) Conoscere data di fine lavori per la realizzazione di garage privati in centro a Camogli

e data realistica di inizio lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico interrato davanti al Teatro (lotto 2)