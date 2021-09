Amt, servizio di trasporto provinciale: i cambiamenti da lunedì - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Amt

A seguito del monitoraggio effettuato sulla rete e per una migliore ottimizzazione del servizio con gli orari delle scuole, AMT ha programmato per la rete provinciale alcune modifiche, sia al servizio ordinario sia a quello speciale dedicato agli studenti, che entreranno in vigore lunedì 27 settembre.

Per quanto riguarda il servizio di linea, sono state effettuate modifiche nel Golfo Paradiso (sono interessate dalle novità le linee 75/76 e le linee di Bogliasco e Sori), nel Tigullio Centrale (linee 12, 191, 46, 126), nel Tigullio Occidentale (linee 7, 82 e 84) e in Val Verde (Pontedecimo – Isoverde).

Per quanto riguarda il servizio aggiuntivo dedicato agli studenti, le corse interessate alle variazioni sono riferite al Tigullio Orientale (4-5, 50), al Tigullio Centrale (13-31, 10, 21, 11, 12, 14, 15), al Golfo Paradiso (75-76), alla Val Trebbia (M1).

Il monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni. L’ottimizzazione tra i due servizi, ordinario e scolastico, consentirà una migliore fruizione del trasporto pubblico da parte dei clienti. Le modifiche si potranno consultare sul sito internet e sulla APP AMT.