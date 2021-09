A12, è caos anche questo sabato: lunghe code verso Sud - LevanteNews

Venerdì si è chiuso con le code in A12 e sabato le cose non vanno meglio: disagi sono in corso sulla Riviera di Levante da Nord a Sud a causa dei lavori e dei restringimenti di carreggiata.

Lunghe code sono in corso tra Recco e Chiavari verso Rosignano, mentre verso Nord la situazione va un po’ meglio con rallentamenti tra Chiavari e Rapallo in entrambe le direzioni.

Le temperature gradevoli e il sole destinato a sparire domani quando sono attese le piogge hanno invogliato i turisti a raggiungere la Riviera per trascorrere un po’ di relax.