Sestri, torna la Giornata dei sentieri: escursione da Riva Trigoso a Moneglia - LevanteNews

Dal mare allโ€™entroterra per riscoprire i suggestivi panorami del nostro territorio. Torna domenica 26 settembre la ๐บ๐‘–๐‘œ๐‘Ÿ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘– ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘’๐‘Ÿ๐‘– ๐‘™๐‘–๐‘”๐‘ข๐‘Ÿ๐‘– che per questa sua quinta edizione prevede un nuovo e ricco programma di attivitร .

Anche la nostra cittร aderisce allโ€™iniziativa proponendo ๐ƒ๐š ๐‘๐ข๐ฏ๐š ๐“๐ซ๐ข๐ ๐จ๐ฌ๐จ ๐š ๐Œ๐จ๐ง๐ž๐ ๐ฅ๐ข๐š, una escursione con partenza alle 8 dalla bocciofila di Riva Trigoso fino a Moneglia passando per il torrione di Punta Baffe, Valle Grande e Colle Lago promosso dal Comune in collaborazione con Club Alpino Italiano Chiavari.

Evento gratuito su prenotazione.

Equipaggiamento: scarpe da trekking, abbigliamento estivo da escursione, acqua e pranzo al sacco

Per info e prenotazione contattare:

Sezione CAI di Chiavari ๐Ÿ“งinfo@caichiavari.it

IAT Sestri Levante โ˜Ž0185 478530 ๐Ÿ“งiat@comune.sestri-levante.ge.it