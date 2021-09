Sestri: Circoli Pd, Gabriel Dell’Uomo nuovo Coordinatore - LevanteNews

Dal Partito Democratico, Circoli Pd di Sestri Levante

Ieri sera, giovedì 23 settembre presso il circolo “Coduri” di Sestri Levante, si è riunita

l’assemblea degli iscritti al Partito Democratico del comune di Sestri Levante.

L’assemblea è iniziata con la presentazione delle dimissioni dal ruolo di coordinatore

comunale dei circoli di Dantino Stagnaro, il quale ha spiegato questa scelta dovuta in

particolare alla necessità di un rinnovamento interno al Partito.

“Ovviamente la mia adesione al Partito non è in discussione e continuerò a mettere a

disposizioni di tutti la mia esperienza e il mio contributo.”- commenta Stagnaro

A seguito della discussione generale in assemblea su temi di politica nazionale e locale

l’assemblea ha proposto come nuovo Coordinatore comunale Gabriel Dell’Uomo, il

quale nell’ottica di rinnovamento e di riassetto della piattaforma organizzativa dei circoli

di Sestri ha accettato di assumere questo incarico.

“La fase congressuale che si aprirà nelle prossime settimane sarà la sede per discutere

della nuova organizzazione che i circoli di Sestri decideranno di darsi per afforntare le

sfide che il futuro ci pone davanti”- commenta Dell’Uomo “Con la consapevolezza che

l’unione fa la forza e che la presenza sul territorio e l’ascolto sono da sempre le nostre

parole chiave con le quali portiamo avanti la nostra attività politica.”

L’assemblea si è conclusa con la votazione sul nuovo Coordinatore che ha eletto con un

voto unanime Gabriel Dell’Uomo.

I circoli PD di Sestri Levante, nell’augurare buon lavoro al nuovo coordinatore

ringraziano Dantino Stagnaro per il lavoro che ha svolto in questi anni, per aver guidato

al meglio fasi complicate della vita politica del nostro Paese e nel nostro territorio e per aver

sempre messo a disposzione di tutti la sua esperienza e la sua grande lucidità nel leggere

l’attualità politica.