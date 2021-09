'Santa': sabato sul lungomare passerella di Ferrari - LevanteNews

Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Vetture Ferrari esposte tra i giardini a mare di piazza Martiri della Libertà e l’anfiteatro Umberto Bindi, a Santa Margherita Ligure, sabato 25 settembre, dalle 17:00 alle 20:00, per un evento promosso dallo Scuderia Ferrari Club di Rapallo, con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure. Nel corso del pomeriggio prevista anche l’esibizione di danza aerea presentata da “Cristallo 15” di Rapallo, con atlete che parteciperanno ai prossimi campionati europei di specialità e che presenteranno alcune loro esibizioni premiate in occasioni delle finali nazionali.

Quella di “Cristallo 15” è una scuola concepita, progettata e dedicata alle discipline e alle arti aree ed acrobatiche, dai cerchi aerei ai pali statici, in spin, tra tessuti sospesi, lezioni di yoga “in volo” e yoga a corpo libero. Le interpreti presenteranno per l’occasione uno spettacolo coinvolgente, che potrà intrattenere il pubblico presente per ammirare la bellezza delle vetture Ferrari.

I modelli di Maranello che verranno esposti sono sei: una TR 512 rossa, una 348 Spider nera, una 208 Turbo GTBi rossa, una 430 F1 Spider rossa, una California Rossa e una F355 F1 Spider blu.

L’evento si terrà nel pieno rispetto delle misure e delle normative anticovid-19, invitando i partecipanti a mantenere le distanze di sicurezza. Dato che non sono previsti posti a sedere, non sarà necessario effettuare prenotazioni.