Recco-Varzi: di corsa lungo la Via del Sale, 147 chilometri - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Arriverà domani mattina in piazza Nicoloso la corsa a staffetta Varzi – Recco – Varzi, giunta alla terza edizione, che si avvia a diventare un appuntamento sportivo tradizionale. Oggi gli atleti partiranno dalla cittadina dell’Oltrepò pavese custodendo negli zaini il celebre salame a marchio dop e torneranno a Varzi portando in dono l’altrettanto celebre focaccia col formaggio Igp.

Affronteranno 147 chilometri con 7mila metri di dislivello, tra andata e ritorno, lungo la Via del Sale, attraverso paesaggi da sogno tra l’appennino pavese e il mare ligure. Un viaggio fatto di sport, natura e fatica e soprattutto di amicizia perché in questa edizione gli sportivi si uniranno in gemellaggio con il gruppo Podisti Golfo Paradiso Recco. “E’ un incontro tra due territori – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – nel segno dello sport e della gastronomia, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le rispettive tipicità”.

Gli atleti all’arrivo saranno accolti dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale.