Ieri in serata, in via Turati a Genova, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Carignano, durante un controllo, denunciava all’Autorità Giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti, un 50 enne genovese, pregiudicato. Il soggetto, veniva sorpreso mentre, in cambio di una banconota da 50 euro, cedeva un flacone di metadone a un 30 enne tossicodipendente di Recco. Sostanza sequestrata.