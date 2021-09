Rapallo: sentiero del Tuia, il Cai effettua nuovi interventi - LevanteNews

L’amministrazione di Rapallo, come ribadito anche ieri in Consiglio comunale, intende rivalutare la rete sentieristica. Adesso i riflettori sono puntati sulla pedonale del Tuia in cui verranno realizzate ulteriori azioni complementari ed integrative di sistemazione. Tra queste la pulizia, la fornitura di pannelli illustrativi, fornitura e posa in opera di paline per la segnalazione del percorso. L’intervento dovrà essere concluso entro ottobre.

Sarà il Club Alpino Italiano ad effettuare i lavori a partire dallo sfalcio dell’erba; la fornitura e messa in opera di pannelli illustrativi, paline ed ogni altra azione migliorativa del sentiero. Pere queste ulteriori spese, con determina dirigenziale, sono stati stanziati 5.978 euro.