Rapallo: domani a Montallegro con Miriano e Panfili - LevanteNews

Da Stefano Chiesa

Al Santuario di Montallegro, in data 25 settembre p.v. il Movimento per la Vita e i

Centri di aiuto alla Vita del Tigullio propongono un incontro per avvalorare rilevanti

tematiche quali i valori fondanti della società e del rispetto umano. Questi procedono

dall’amore e dalla Famiglia, fondamento della Società, che può vedere tale amore

affermarsi nel Matrimonio dove un uomo e una donna si assumono le reciproche,

solidali responsabilità non solo fra loro, ma verso l’intera Società civile e verso i

principi fondamentali dell’esistenza quali il diritto alla vita dal momento del

concepimento fino alla morte naturale.



Il Movimento per la Vita del Tigullio e i 4 sportelli dei Centri di Aiuto alla Vita sul

territorio, (Rapallo e Santa Margherita Ligure, Chiavari e Sestri Levante) aiutano le

mamme in difficoltà a portare a termine la propria gravidanza ed i loro bambini con

sostegno materiale e psicologico. Con la Culla della Vita (Madonnina del Grappa a

Sestri Levante) è possibile consentire in sicurezza ed anonimato il basilare diritto alla

vita del proprio bambino.

Queste Associazioni hanno invitato la scrittrice Costanza a parlare con libertà di

schemi sui temi dell’amore: di quello coniugale, di quello per la vita, capaci di

garantire fiducia in un futuro della Società dove il rispetto dell’uomo e della Famiglia

siano solido fondamento dello sviluppo morale e sociale. Accanto all’ autrice di vari

libri di successo, presenta e modera l’Avvocato Anna Maria Panfili da sempre

impegnata sul fronte della famiglia.

Il Santuario di N.S. di Montallegro, dove è stato recentemente inaugurato l’Arco della

Vita per l’offerta dei fiocchi della nascita e, dove ogni 22 del mese i volontari del

Movimento per la Vita e dei CAV pregano per la vita nascente e per le famiglie, è

luogo particolarmente eletto per trattare il tema.