Parco dell'Aveto, il maltempo costringe a rimandare le escursioni - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del Parco dell’Aveto

A causa delle previsioni meteorologiche avverse per domenica 26 settembre, sono rimandate a domenica 3 ottobre alcune delle attività in programma:

– escursione Dal Lago delle Lame al Monte Aiona – Giornata dei Sentieri liguri

– apertura straordinaria per le Giornate europee del Patrimonio al Museo del Bosco

– stand informativo sui temi dell’Agenda 2030 previsto in occasione della Fiera dell’Agricoltura a Santo Stefano d’Aveto

Confermata la Mostra Patate dal mondo.