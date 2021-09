Lettere/ Camogli e le sedie del "Caffè del Teatro" - LevanteNews

Da Giorgio Casciscia

In passato, ho già avuto modo di sottolineare quanto, a volte, siano le piccole cose che possono dimostrare la solerzia di un’amministrazione comunale.

Al momento, dopo l’articolo apparso ieri su codesta spett.le Testata, appare veramente triste dover rilevare che, in luogo di un doveroso intervento da parte di un Dirigente comunale, sia stato un privato cittadino che, per ovviare in parte al disagio dell’attesa presso la fermata dell’autobus AMT di Piazza Matteotti, abbia avuto la cortese iniziativa di offrire agli utenti del servizio di trasporto (specialmente alle persone anziane o con difficoltà di deambulazione) una serie di sedie di sua proprietà.

Ancora una volta l’Amministrazione comunale di Camogli ha palesato il suo sostanziale disinteresse per le esigenze dei cittadini!