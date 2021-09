Lavagna, previsti lavori di scarifica verso via Moggia - LevanteNews

Tra la notte di lunedì 27 e martedì 28, se le condizioni meteo lo permetteranno, inizieranno a Lavagna i lavori di scarifica in direzione di Via Moggia, del tratto compreso tra l’incrocio di Via Fieschi con Via Rezza ed il ponte dell’autostrada, essendo i mezzi al momento già in loco.

Prestare attenzione al divieto di sosta previsto dalle ore 18.00 nel tratto indicato. Potranno essere apportate possibili modifiche alla viabilità ordinaria che interessano il Ponte della Maddalena. A seguire verranno completati sempre in orario notturno Via Moggia e Via Riboli.