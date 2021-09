Cavi di Lavagna, scuola Vera Vassale: lavori in stato avanzato - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Lavagna

Grazie al finanziamento recentemente ottenuto dal Ministero dell’Istruzione in data 24 agosto 2021, di concerto con la Dirigente scolastica Prof.ssa Herzfeld, sono in avanzato stato di esecuzione i lavori presso il plesso della scuola Vera Vassale di Cavi di realizzazione di una rampa di accesso nel giardino esterno così da garantire l’accesso al primo piano in tutta sicurezza ed una maggiore fruibilità degli spazi. I lavori termineranno entro il 20 di ottobre.