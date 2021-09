Bogliasco, bus per le frazioni: ripristinato l'orario dello scorso anno - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Bogliasco

L’amministrazione comunale desidera informare che, a partire da lunedì 27 settembre, a seguito di un confronto con l’azienda di trasporto pubblico Amt (ex Atp), verrà sostanzialmente ripristinato l’orario dei bus di Bogliasco (da e per le frazioni) in vigore lo scorso anno.

In particolare la corsa del mattino da Sessarego viene ricollocata alle ore 6.50, viene ripristinato il servizio diretto San Bernardo-Genova alle ore 7.05 e reinserita la corsa Bogliasco-San Bernardo alle 13.25.