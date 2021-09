Autostrade, caos in A12: veicolo in avaria e lunghe code verso Sud - LevanteNews

Tutti in coda in questo venerdì: non c’è pace sulla A12 sia verso Genova che verso La Spezia. Per un veicolo in avaria si registrano rallentamenti tra Nervi e Recco con lunghe code per un veicolo in avaria e tra Lavagna e Chiavari per lavori. Intanto dopo la trega di questo fine settimana nuove chiusure sono previste dalla prossimi giorni.

Il casello di Chiavari è chiuso in entrata dalle 22 alle 6 da lunedì a martedì in entrambe le direzioni causa lavori. Stesso provvedimento riguarda l’uscita. Nella notte tra martedì e mercoledì invece tratto chiuso tra Genova Est e Nervi sempre per lavori, mentre nella notte tra mercoledì e giovedì a causa dei cantieri stop al transito tra Est e Bivio A12/A7 Milano-Genova.