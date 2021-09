Rapallo: sabato e domenica ritorna MercaTiAmo - LevanteNews

Da Mercatiamo

E’ un’edizione “Straordinaria” quella del collaudato Mercatiamo –Mostra Mercato Manufatti con Amore”, che dopo 8 edizioni si sposta da Zoagli a Rapallo, e che si svolgerà Sabato 25 e Domenica “6 Settembre in Via Pellerano Murtola (zona pedonale dal Torrente San Francesco). E’ un’apripista perché ogni zona, Comune e Regione hanno peculiarità totalmente diverse. Inoltre in un periodo Covid tutte le impostazioni dei banchi è modificata per renderle più “sicure” ma meno scenografiche.

Comunque troverete sempre tra gli espositori il filo conduttore, la passione e, incrociando le dita, nelle prossime edizioni, anche quel qualcosa in più che contraddistingue da sempre questa Esposizione/Evento.

Per informazioni 349/1676407.