Zoagli: "Il risseu si sfalda, occorre intervenire" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale Zoagli riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al suo sindaco

Sopra la galleria della stazione ferroviaria in Via Garibaldi a Zoagli, è da più di un mese che nella pavimentazione in risseu ci sono diversi punti che sono staccati e liberi. Segnalo il problema in quanto, sarebbe opportuno visto che non è ancora stato effettuato un intervento sollecito di ripristino, in quanto più tempo passa più si deteriora il ciottolato in risseu, specialmente con il transito di pedoni e soprattutto di di motocicli.