Sestri: "Baia delle favole onlus", cambio al vertice - LevanteNews

Da Cristiano Magri “La Baia delle favole -Onlus”

Cambio al vertice dell’Associazione Onlus “La Baia delle Favole”, con sede a Sestri Levante,

dove nel rinnovamento e nella continuità si sono svolte le elezioni dei vertici, che

rappresenteranno l’associazione nel nuovo mandato associativo. Il nuovo Consiglio ha eletto presidente Cristiano Simonetti, già conosciuto sul territorio del Tigullio come persona dedita al volontariato e coinvolta in vari progetti sociali e sportivi; nel consiglio rimangono a confermare la continuità Bruno Canepa, Lorenzo Tassano, Paolo

Sperandio, Monica Marangoni.

Alcune nuove persone, già partecipi per il progetto di ospitalità legato ai bambini

provenienti della zona del disastro nucleare di Chernobyl, entrano in Consiglio per proporre

nuove idee e dedicare il loro tempo libero agli scopi dell’associazione da molto tempo

presente e operante nel nostro territorio; Nicoletta Rebori e Maria Teresa Ballari sono

pronte a portare il loro contributo. Il nuovo consiglio, nella prima riunione verificherà la possibilità di dividere altri importanti compiti, con persone che da anni si occupano dell’accoglienza dei minori, cercando di

coinvolgere tutti gli associati che si sentono di dare una mano, e che si sono proposti con

idee.

Ecco l’attuale organigramma completo: Presidente: Simonetti Cristiano, Vice-presidente: Nicoletta Rebori, Segretario: Bruno Canepa, Tesoriere: Lorenzo Tassano; Consiglieri: Paolo Sperandio (con delega ai rapporti con le associazione del territorio), Monica Marangoni (con delega ai rapporti fra consiglio e associati) e Maria Teresa Ballari

(con delega ai rapporti nel territorio di Brugnato e dintorni); Nel primo consiglio verranno discussi e nominati i responsabili di area: – eventi, convegni e comunicazione: Lara Castelletti; – sport e gioco: Paolo Garcia;

– accoglienza e logistica: Sara Tonial; – feste e solidarietà: Franca Mosto, – territorio di Rapallo e dintorni: Sandra Camiolo. Il presidente sostiene che rimangono aperte tutte le porte, se qualcuno vuole dare una

mano sarà possibile inserilo con molta facilità e tanta felicità.

Chi siamo. ”La Baia delle Favole – Onlus” è un’associazione di famiglie e di educatori sorta con l’intento di collaborare con il Comune di Sestri Levante e con altri Comuni del comprensorio in tutte le iniziative di e di a favore delle solidarietà sostegno famiglie e, soprattutto, dei bambini.

I nostri obiettivi. Il nostro obiettivo è favorire il miglioramento psico-fisico dei bambini ospitati; negli scorsi anni il nostro impegno si è rivolto principalmente ai bimbi di Chernobyl, ma l’Associazione è aperta a tutte le realtà. Durante il mese di agosto i bimbi vengono accolti nel Tigullio e nelle zone limitrofe presso le nostre famiglie. Oltre al risvolto umano e socio-culturale, la permanenza ha una valenza di tipo sanitario: infatti i bambini hanno l’occasione di vivere in un ambiente salubre che aumenta le difese immunitarie del loro organismo, riducendo, per quelli ucraini, il rischio

delle malattie legate alla radioattività.

Che cosa chiediamo. Per poter realizzare il nostro progetto è indispensabile l’aiuto di famiglie che accolgano i bambini, del sostegno economico di Enti, pubblici e privati e del cinque per mille: è possibile indicare, sulla

dichiarazione dei redditi, come beneficiario della ripartizione del cinque per mille dell’Irpef: “La baia delle favole- Onlus”, indicando il codice fiscale 90042890104.

L’opera umana più bella è essere utile.