'Santa': stagione estiva da tutto esaurito - LevanteNews

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure archivia una stagione estiva da tutto esaurito con numeri in certi casi superiori al pre Covid e un boom di investimenti da parte di soggetti privati che confermano il trend di crescita degli ultimi anni. E il primo G20 delle Pari Opportunità nella storia, ospitato a Santa Margherita Ligure, ha confermato l’appeal della nostra cittadina in Italia e all’estero e l’efficienza nella gestione di grandi eventi internazionali.

Il porto turistico, tornato pienamente funzionante dopo la ricostruzione post mareggiata 2018, ha registrato il tutto esaurito con una presenza di quasi 500 imbarcazioni negli ormeggi al transito e 19 imbarcazioni stanziali (dati aprile – agosto 2021) per un incasso che, tenendo conto delle stime di settembre, si aggira intorno agli 850 mila euro.

Gli accessi registrati all’Infopoint parlano di una presenza turistica per gran parte italiana mentre gli stranieri sono divisi tra francesi, tedeschi, inglesi, russi, svizzeri, belgi e olandesi. (periodo giugno – agosto: 31.634 accessi di cui 22.009 italiani). I dati parziali dell’osservatorio turistico di Regione Liguria parlano di un incremento dell’85,52% rispetto all’anno scorso (dati presenze Osservatorio Regione Liguria riferiti al periodo gennaio-luglio).

Il nuovo bike sharing in quasi tre mesi (luglio, agosto e parte di settembre) ha totalizzato poco meno di 5.000 utenti unici con circa 13.500 noleggi, 29.400 chilometri totali percorsi e un noleggio di durata media di 13 minuti per un tragitto di circa 2 km. Un dato specifico di questa stagione estiva è stato un forte recupero della presenza sul territorio dei possessori di seconde case (circa 5.000 in città) che rappresentano un turismo di lunga permanenza, in alcuni casi collegati anche allo smart working.

Ma la stagione 2021 sarà ricordata non solo per le presenze sul territorio ma anche per i numerosi investimenti privati nel comparto ricettivo e alberghiero che hanno impreziosito le strutture cittadine. Prima estate a cinque stelle per il Grand Hotel Miramare, sede primaria del G20; lo storico albergo di Ghiaia Lido Palace è oggetto di una totale ristrutturazione: riaprirà l’anno prossimo a cinque stelle e con il nome di Excelsior Palace Santa. L’hotel Mediterraneo, di recente rimesso a nuovo, ha acquistato e convertito in albergo la storica Villa Alberti; progetti e lavori di miglioramenti anche negli hotel Jolanda, Sant’andrea, Tigullio et Milan, al Continental, al Metropole, nell’hotel Helios e nello stesso Miramare.

Santa Margherita Ligure è stata scelta per ospitare la prima conferenza al mondo interministeriale del G20 sull’empowerment femminile. Invitate 24 nazioni e 18 organizzazioni internazionali; 140 giornalisti accreditati; 9 hotel coinvolti; 5 mesi di lavoro di preparazione con il potenziamento della videosorveglianza; un mese di eventi organizzati ad hoc come percorso culturale di avvicinamento in collaborazione con l’Università di Genova e Regione Liguria; 85.400 risultati della ricerca di Google alla voce “G20 Santa Margherita Ligure. Un grande lavoro di squadra tra enti sovraordinati, forze dell’ordine, amministrazione e categorie cittadine.

L’estate 2021 ha visto anche il ritorno dell’evento Tributo a Carlo Riva rinnovando lo spirito della Dolce Vita rendendo omaggio alla nascita della nautica da diporto nonché dei grandi Festival estivi.

“Dal punto di vista degli investimenti, dell’organizzazione, della pianificazione, per Santa Margherita Ligure non si può parlare di ripartenza – dichiara il Sindaco Paolo Donadoni – noi non ci siamo mai fermati. Abbiamo fronteggiato prima la mareggiata, poi la pandemia, insieme ai nostri concittadini, ma nel contempo siamo andati avanti e abbiamo guardato al futuro. E così hanno fatto anche gli imprenditori che da diversi anni sono tornati a investire sul nostro territorio. L’Amministrazione comunale supporta, nell’interesse pubblico, tutti quegli investimenti privati che possono migliorare e abbellire la nostra città. L’apertura della nuova piastra ambulatoriale e il parcheggio multipiano a San Siro, l’acquisto del complesso dell’ex ospedale di via f.lli Arpe con inserimento nella scheda tecnica di un grande Centro Eventi e di un parcheggio per 110 posti auto, la conferenza internazionale del G20, non sono eventi “casuali” a spot ma tanti punti su un percorso ben definito per la crescita della città. Tutto questo è stato reso possibile grazie allo spirito di collaborazione e alla sinergia con le Autorità Civili e Militari, gli Enti Sovraordinati e le Associazioni Cittadine”.

“Il nuovo porto è ormai realtà e ha consentito di affrontare al meglio la stagione estiva – aggiunge il Vicesindaco Emanuele Cozzio con incarico speciale alla ricostruzione del porto cittadino – Santa Margherita Ligure è la culla della nautica da diporto e ciò grazie alla professionalità, all’esperienza e ai servizi offerti dagli operatori portuali che sono una delle eccellenze del territorio. Il nostro porto, uno dei motori dell’economia cittadina, incastonato nel paese, per la sua bellezza e tipicità da sempre è una meta molto ambita per la nautica da diporto. Oggi grazie ai lavori di ricostruzione post mareggiata 2018, è punto di riferimento anche per i suoi standard di sicurezza e comfort. Il porto non offre protezione soltanto a chi vi lavora e alle imbarcazioni, ma è un presidio a difesa anche della città”.

Dichiara l’Amministratore Unico della Progetto Santa Margherita Alberto Cappato: “La stagione estiva 2021 ha confermato le potenzialità del porto, dei servizi di mobilità e del complesso di Villa Durazzo che ha vissuto il suo apice con la serata di gala del G20 in cui la villa e il parco si sono presentati in tutto il loro splendore: una bellezza apprezzata e fotografata dai partecipanti e dagli organi di informazione che li hanno diffusi in tutto il mondo. Finalmente abbiamo potuto riprendere i ricevimenti e le attività culturali nel pieno rispetto delle norme Covid. L’elemento decisivo è stata la forte collaborazione con l’Amministrazione comunale nel saper fornire servizi efficienti e di qualità in tutti i settori di nostra competenza”.

