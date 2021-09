Dal Comune di Camogli

Il cancello del Cimitero di Ruta è ora dotato di un automatismo per l’apertura e la chiusura temporizzate agli orari stabiliti (mercoledì, sabato e domenica dalle ore 8 alle 16.45).

Una sirena avverte i visitatori in prossimità della chiusura.

Il sistema è inoltre dotato di strumentazioni di emergenza sia per consentire l’uscita a chi fosse inavvertitamente rimasto all’interno dopo la chiusura sia in caso di interruzioni dell’elettricità o blocco meccanico.