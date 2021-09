"Recco nel cuore": l'ultimo libro di Sandro Pellegrini - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Nella sala polivalente “Franco Lavoratori”, sabato 25 settembre alle ore 18 sarà presentato il libro dello storico Sandro Pellegrini “Recco nel cuore. Storie e cronache grandi e minime della vita di una Comunità Ligure”. Dialogherà con l’autore Edoardo Meoli, giornalista del Secolo XIX.

Il saggio, che si aggiunge ai circa venti volume che Pellegrini ha dedicato alla città, è patrocinato dal Comune di Recco. Le pagine del testo illustrano la passione per fatti realmente accaduti, anche in tempi lontani, passando per la cronaca ufficiale dei bombardamenti dal novembre 1943 ad agosto del 1944, fino ad arrivare ai nostri giorni”. “L’amore per la nostra comunità ha segnato gran parte della vita di Sandro Pellegrini – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini – attraverso la sua puntuale ricerca storica ha contribuito a far conoscere Recco al di fuori dei confini del nostro territorio”.

La presentazione del libro si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e della Pro Loco di Recco.

Accesso con green pass. Per prenotazioni: whatsapp Pro Loco 334 8754048.