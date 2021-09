Rapallo: proiezione di "L'amore non è un gioco" girato in città - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Prima del cortometraggio musicale “l’amore non è un gioco” girato interamente a Rapallo, testo e musica di Gianmarco Sergi, Regia di Antonio Centomani; si terrà lunedì 27 settembre alle ore 18:00 presso l’Hotel Excelsior Palace- via S. Michele 8- Rapallo. Sarà presente Il Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, insieme ai protagonisti del cortometraggio, al regista e al produttore.

Per accedere alla proiezione è necessario essere in possesso del green pass nel rispetto delle normative in tema di covid.