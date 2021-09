Moneglia-Sestri- Chiavari-Rapallo-'Santa'-Sori i film in programma - LevanteNews

da venerdì 24 a lunedì 27

Qui rido io

Ore: 17,00; 21,00

Regia: Mario Martone – Con: Tony Servillo, Maria Nazionale – Italia, 2021 – 133′

Eduardo Scarpetta, popolare e smisurato capocomico, vive per il teatro e per mantenere i suoi figli. Numerosi e (il)legittimi si passano come un testimone Peppiniello, personaggio simbolico di “Miseria e nobiltà”. Tra una sfogliatella e una scappatella, Scarpetta crea il moderno teatro napoletano e una famiglia allargata, un magnifico intreccio di energie e talento che cresce sul palcoscenico e incrementa nel talamo. In gioventù ha sposato Rosa De Filippo, di cui riconosce il figlio illegittimo, Domenico, e con cui concepisce Vincenzo e Maria, in segreto ha avuto una relazione con Anna, sorellastra di Rosa, da cui ha già avuto due figli. Ma è Luisa, nipote di Rosa, l’amore di cui ha più appetito e da cui nascono Titina, Eduardo e Peppino. Mattatore che non conosce limiti e creanza, scrive “Il figlio di Iorio” per burlarsi del D’Annunzio (“La figlia di Iorio”) ma il poeta non apprezza e lo querela. Sulla scena del tribunale dovrà vedersela con giudici e detrattori. Parodia o plagio?

Martedì 28 e mercoledì 29 Evento speciale

Oasis Knebworth 1996

Ore: 17,00; 21,00

Regia: Jake Scott Con: Liam e Noel Gallagher – Gran Bretagna, 2021 – 110′

Lo storico concerto della Band

Una gioiosa e toccante celebrazione cinematografica di uno dei concerti dal vivo più iconici degli ultimi 25 anni (250000 SPETTATORI), un documentario impregnato di musica e delle esperienze dei fan durante quel monumentale fine settimana.

Giovedì 30: riposo