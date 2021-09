Moconesi: tornano i fuochi di pulizia, brucia oliveto - LevanteNews

Nel primissimo pomeriggio ancora un incendio dovuto, a quanto pare, a un fuoco di pulizia mal controllato. E’ accaduto a Cornia di Moconesi, in Fontanabuona. L’allarme è scattato alle 14 circa e sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Chiavari. La pioggia dei giorni scorsi non è servita a far sparire la siccità; inoltre c’era vento, condizione sempre pericolosa. A bruciare un uliveto. Alla presenza dei vigili del fuoco si è accompagnata poi quella dei volontari antincendi boschivi che hanno effettuato la bonifica. Attivi anche i carabinieri forestali che hanno svolto indagini sull’origine del rogo.

Nei giorni scorsi la Regione ha dichiarato la fine dello stato di pericolosità; ciò consente i fuochi di pulizia; nelle colline, infatti, si sono visti moltissimi pennacchi di fumo. Ma ancor oggi occorre rispettare le regole di buon senso evitando i fuochi di pulizia quando c’è vento e garantire la sorveglianza permanente per evitare che il fuoco si estenda.