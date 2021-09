Chiavari, torna "Nonno ascoltami" per la prevenzione dei disturbi dell'udito - LevanteNews

Da domenica 26 settembre fino al 24 ottobre 2021 torna nelle piazze italiane “Nonno Ascoltami! – l’Ospedale in piazza”, la campagna sostenuta dall’Oms, Organizzazione mondiale della Sanità e patrocinata dal Ministero della Salute per sensibilizzare sull’importanza dell’udito

Nella prima giornata, Udito Italia Onlus farà tappa a Genova in Piazza Matteotti e a Chiavari in piazza Roma. Medici specialisti, professionisti sanitari e volontari, dalle 10 alle 18, saranno a disposizione per effettuare screening di prevenzione, insieme a tante iniziative