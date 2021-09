Chiavari, Palazzetto dello Sport: fine settimana all'insegna della scherma - LevanteNews

Da Nicola Orecchia (Presidente Chiavari Scherma ASD)

Chiavari sarà nuovamente capitale della Scherma per la manifestazione che la Società verdeblu guidata dal Presidente Avv. Nicola Orecchia si appresta ad organizzare nella giornata di sabato e domenica 25 e 26 settembre presso il Palazzetto dello Sport di Chiavari a Sampierdicanne dove saranno presenti circa 150 atleti provenienti da tutta Liguria.

Si tratta del primo evento sportivo organizzato dalla Chiavari Scherma che riporta un po’ di normalità dopo il periodo più critico della pandemia che ha colpito il mondo della scherma come molti altri sport dilettantistici.

Ciononostante, la Chiavari Scherma grazie al lavoro dei maestri Giovanni Falcini, Giacomo Falcini (rientrato dalla straordinaria partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo al seguito della nazionale di spada femminile) e Jessica Basso ha cercato appena è stato possibile di riprendere e mantenere la continuità agli allenamenti dei suoi atleti.

Sabato mattina si debutterà con la gara di scherma 1° prova per la qualifica regionale di spada assoluta Maschile e Femminile e domenica sarà la volta della 2° prova regionale GPG di spada sia Maschile che Femminile.

Tra gli atleti iscritti si cimenteranno anche sabato Chiara Bavestrello, Carlotta Conte per la spada femminile, mentre per la spada maschile Cristofer Romaggi, Paolo Casazza e Tommaso Nicchia. Mentre domenica sarà la volta di Chiara Bavestrello, Jacopo Albertin per la gara GPG. Le gare ufficiali di calendario nazionale FIS sono funzionali alle qualificazioni nazionali nella specialità della spada sia Maschili che Femminili.

Oltre alle gare valide per la qualifica ai campionati italiani, Chiavari Scherma organizza anche un allenamento di Fioretto sempre per la categoria GPG aperto a tutte le Società liguri in preparazione dei campionati Italiani di Riccione. Tra i Chiavaresi parteciperanno Anna Callegari, Aglaia Tassano ed Edoardo Lillini.

Resta sempre vivo l’impegno della Società chiavarese di portare sul territorio della Città di Chiavari eventi nella speranza che si riesca a realizzare una nuova sede per la scherma integrato in un polo sportivo che permetta una collaborazione tra più discipline sportive che possa servire alla crescita sia dei futuri campioni sia di tutto il comprensorio.

All’inizio delle gare, sarà dedicato un minuto di silenzio per ricordare il compianto Sindaco Dott. Marco Di Capua, prematuramente scomparso, nel quale la Chiavari Scherma ha sempre trovato un interlocutore attento e partecipe e che ha da subito creduto nella bontà del progetto del Palascherma e che si era attivato in prima persona per avviarne la sua realizzazione.