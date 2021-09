Chiavari: "Mia candidatura incompatibile col ruolo che ricopro" - LevanteNews

Da Paolo Cavagnaro riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alla notizia comparsa in data odierna su Levante news in merito ad una mia ( Cavagnaro Paolo) possibile candidatura a Sindaco di Chiavari ritengo indispensabile chiarire che tale ipotesi è assolutamente priva di fondamento con qualsiasi coalizione o lista sia adesso che in futuro. Tale precisazione è necessaria e vi prego di pubblicarla subito, in primis perché non mi ritengo all’altezza di tale compito e soprattutto perché qualsiasi candidatura è , per legge, incompatibile con il attuale ruolo di direttore generale di un’azienda sanitaria locale. Tutto il mio attuale interesse e per i prossimi anni è dedicarmi totalmente alla direzione di Asl 5, compito che cerco di svolgere con il massimo impegno ogni giorno. Vi ringrazio per la pubblicazione.