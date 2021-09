Dal Comune di Camogli

Ordinanza n. 100 del 23/09/2021: “Disciplina temporanea della circolazione e della sosta in via XX Settembre e in Piazza Schiaffino nelle giornate del 24, 25 e 26 settembre 2021 in occasione della manifestazione “Oktober Fest La Baviera in Liguria” organizzata dall’Associazione culturale San Fortunato.

