Valli del Parco dell'Aveto: gli appuntamenti del fine settimana - LevanteNews

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”

Il prossimo fine settimana nelle nostre Valli vede l’incontro di due importanti appuntamenti, che rendono ancora più ricco il programma di attività.

Il Parco dell’Aveto aderisce alle Giornate europee del patrimonio con un calendario di eventi dalla Val d’Aveto alla Val Graveglia, che comprende anche la straordinaria riapertura, per un solo giorno, della Miniera di Gambatesa, in attesa del completamento degli interventi che ne amplieranno il percorso di visita.

Ecco il programma:

da sabato 25 a domenica 26 Mostra Patate dal Mondo al Centro Visite e Iat di Rezzoaglio

domenica 26 apertura straordinaria del Museo del Bosco al Lago delle Lame

domenica 26 in Val Graveglia “Miniera di Gambatesa e Museo mineralogico di Reppia: un patrimonio geologico e minerario per tutti”, con visite guidate e presentazioni (per info: tel. 347 5684388)

Ma domenica 26 settembre si celebra anche la Giornata dei sentieri liguri con tanti appuntamenti per immergersi nella natura:

il magico mondo delle erbe ci aspetta a Ventarola (Rezzoaglio), un laboratorio nella natura per tutta la famiglia e in particolare per i più piccoli, con possibilità anche di praticare il Forest Bathing per gli adulti (info: tel. 334 61 17 354 – prenotazione online)



con le Guide Meraviglie d’Aveto andremo in escursione dal Passo della Forcella a Villa Cella (info e prenotazioni: tel. 347.3929891)



il Parco dell’Aveto propone un’escursione dal Lago delle Lame alla vetta dell’Aiona (prenotazione obbligatoria on-line)

Ma la domenica ci riserva anche un’altra bella opportunità: la Guida Evelina Isola organizza un trekking naturalistico da Borzonasca dedicato a horsewatching e lupi, alla scoperta di ambienti selvaggi (prenotazioni: tel. 347 3819395)

Non possono poi mancare appuntamenti con il gusto delle produzioni locali.

Sabato 25 il Circolo Poche Musse di Mezzanego propone la Sagra della Polenta con i Funghi e musica dal vivo con Sugar Fabry e la Spirito nel Buio Tribute Band (info e prenotazioni: tel. 393 211 9333 – 347 420 0020 – 348 590 7188).

A Santo Stefano d’Aveto domenica si terrà la Festa dell’agricoltura e dell’artigianato, con mercatini, laboratori e giochi per bambini, animazione mentre due sono gli appuntamenti in Val Graveglia:

a Reppia, in concomitanza con l’apertura del Museo mineralogico, l’Associazione Valcanonica propone un pranzo di cose buone a km zero (info e prenotazioni: tel. 347 717 2403)



l’az. agricola la Marpea al fior di latte ci accompagna in una passeggiata gustosa sui pascoli (info e prenotazioni: www.lamarpealfiordilatte.com)