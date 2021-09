Sestri: “Le domeniche delle Oasi”, i nuovi appuntamenti - LevanteNews

Da LabTer Tigullio

Il gatto selvatico europeo somiglia molto ad un grosso gatto domestico tigrato ed il suo avvistamento e riconoscimento è estremamente raro e difficile.

A lungo considerato assente o estinto nell’Appennino Ligure, ritrovamenti recenti ne hanno fatto ipotizzare la sua ricomparsa sulle nostre montagne fino a quando le fototrappole di Paolo Rossi hanno portato la prova certa della sua presenza.

Venerdì 24 settembre, alle ore 21 presso la Sala Bo a Palazzo Fascie si conclude il ciclo degli appuntamenti “in aula” con gli esperti che ci hanno accompagnato in questi due mesi di “lezioni” su flora, fauna e geologia delle Oasi del Tigullio Orientale.

Paolo Rossi porterà il suo documentario “Felis: gatto sarvægo” cui seguirà una conferenza proprio per parlare di questo splendido ed elusivo predatore che si nutre di piccoli roditori, anfibi e rettili, vivendo nei boschi e nelle foreste che coprono le montagne della Liguria.

Domenica 26 settembre, in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio e della Giornata dei Sentieri Liguri, si terrà l’anello della ZSC Valle del Fico-Rocche di Sant’Anna, in collaborazione con l’Associazione Sentieri a Levante.

Un facile percorso ad anello, adatto anche a famiglie con bambini in età scolare, che passa sui ponti antichi ed arriva ai ruderi della chiesa posti sulla scogliera: dal piccolo torrente con la sua vegetazione tipica delle zone umide all’assolata macchia mediterraneo per scoprire una delle più piccole Zone Speciali di Conservazione grazie alle scuole di sostenibilità sostenute della Città Metropolitana di Genova, legate agli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il 3 ottobre si terrà invece l’escursione” ZSC Punta Baffe-Punta Moneglia: la geologia vista da vicino” rimandata per condizioni meteo, un evento in collaborazione con il Progetto Lauree Scientifiche di Scienze Geologiche, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università (Distav) di Genova per promuovere la conoscenza della geologia e la professione del geologo.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma i posti per le escursioni, la conferenza e il corso on line sono limitati e in accordo alle disposizioni anti contagio è obbligatoria la prenotazione anticipata al numero: 349 4040278 oppure labter@comune.sestri-levante.ge.it