'Santa': dissuasori trappola all'ingresso della calata - LevanteNews

A Santa Margherita Ligure i dissuasori all’ingresso della calata portuale non funzionano, si dice da oltre un anno. Sono anche ingannevoli perché c’è chi crede di poter entrare. Non per fare una bravata ma, ad esempio, per fare una consegna veloce ed è risaputo che per i corrieri il tempo è prezioso e la ricerca di un’area dove parcheggiare un incubo. Ieri mattina è accaduto che un furgone, entrando in calata, sia rimasto danneggiato nella trappola dei dissuasori con un grave danno al radiatore e traffico bloccato per consentire al carro-attrezzi di recuperare il mezzo.