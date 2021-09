Samp, D'Aversa sorride: Thorsby in gruppo - LevanteNews

Morten Thorsby lavora con i compagni: buone notizie nell’allenamento mattutino della Sampdoria in vista della gara casalinga contro il Napoli in programma questo giovedì alle 18.30.

Il centrocampista norvegese, uscito anzitempo ad Empoli, potrebbe giocare titolare al fianco di Ekdal con Silva a riposo. Non ci saranno Ihattaren, Verre e Gabbiadini alle prese con i rispettivi programma di recupero.

D’Aversa dovrebbe attuare qualche cambio rispetto a domenica: in difesa possibile spazio per Depaoli al posto di Bereszynski mentre in attacco Caputo-Quagliarella partiranno dal primo minuto con Torregrossa pronto a subentrare a gara in corso.